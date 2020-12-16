Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмочной площадки четвёртого сезона фантастического сериала Netflix «Очень странные дела». Об этом 16 декабря сообщил портал Comicbook.

На снимках запечатлены актёры Джо Кири (Стив Харрингтон), Майя Хоук (Робин Бакли) и новичок Джозеф Куинн. Актёров сняли в тот момент, когда они готовились к съёмкам сцены в лесу. Стоит отметить, что образ Хоук отличался от того, что зрители могли видеть в третьем сезоне шоу: на ней поверх чёрного топика была надета незастёгнутая мешковатая кремовая рубашка с чёрным рисунком.

https://twitter.com/MovieCPlanet/status/1338694213811261440

Напомним, производство четвёртого сезона «Очень странных дел» возобновили в сентябре 2020 года (съёмки были приостановлены в марте 2020 из-за эпидемии коронавируса). Ранее создатели сериала отметили, что задержка прошла проекту на пользу, поскольку у них появилось дополнительное время для доработки сценария.

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