Лондон, , 07:06 — REGNUM Том Круз пригрозил увольнением двум членам съёмочной группы фильма «Миссия невыполнима 7», после того, как увидел, что они нарушили протоколы безопасности, введённые в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 16 декабря сообщил портал We Got This Covered.

В какой-то момент съёмок Круз заметил, что несколько членов команды проекта стоят слишком близко друг к другу. Источники издания сообщили, что актёр обратился к сотрудникам и, используя нецензурную лексику, заявил, что если он ещё раз увидит подобное, то они будут уволены.

Затем Круз произнёс пламенную речь, обратив внимание членов съёмочной группы на то, что сейчас весь мир следит за происходящим на съёмочной площадке боевика, поскольку этот проект является примером для всех в Голливуде.

«Мы — золотой стандарт. Они (студии — ИА REGNUM) вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю по телефону с каждой чёртовой студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и они смотрят на нас и используют нас для создания своих фильмов. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки», — сказал Круз, заявив, что он больше не хочет видеть нарушений протоколов безопасности на съёмочной площадке.

Впоследствии актёр продолжил отчитывать членов команды проекта, дав понять, что ему не нужны их извинения. Круз добавил, что он почти не спит по ночам, думая о будущем киноиндустрии.

Ранее съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» были приостановлены по причине реализации карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что премьера картины состоится в июле 2021 года.

