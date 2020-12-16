Новосибирск, , 04:16 — REGNUM Генеральным подрядчиком, который выполнит реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» в Новосибирске стало ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданпроект». Таковы результаты открытого конкурса, состоявшегося накануне, 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в департаменте строительства и архитектуры мэрии города.

Напомним, ранее здание было передано городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева.

«Объект закупки — «Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра», начальная цена контракта — 350 млн 138 тыс. 641,60 рублей. Победителем признано ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданпроект», — уточнили в департаменте.

Ранее мэр города Антолий Локоть заявил, что муниципалитет получил 50 млн рублей, что позволило отыграть конкурс и начать строительные работы.

Сроки завершения работ — до 15 декабря 2022 года (включительно).

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