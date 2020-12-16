Тегеран, , 08:30 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Лимбо» режиссера Гасида Голмакани победил на бразильском кинофестивале Alter do Chão. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 декабря.

Фильм «Лимбо» рассказывает историю из жизни иракского снайпера, который, приняв участие в различных боевых сражениях в своей стране, эмигрировал в Иран и нанёс на своё тело тату с именами людей, убитых его руками в войнах.

Фестиваль проходил в режиме онлайн с 9 по 13 декабря из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщается, что в конкурсной секции мероприятия приняли участие тринадцать иранских фильмов.

Согласно официальному сайту, бразильский кинофестиваль Alter do Chão является местом встречи представителей различных культур, а также некой сценой для проведения музыкальных презентаций и других художественных мероприятий.