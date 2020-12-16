Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюмени развеяли слухи о переселении музейной экспозиции «Славка с улицы Герцена», посвящённой жизни и творчеству классика советской детской литературы Владислава Крапивина. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Вячеслав с отцом — Петром Федоровичем Крапивиным. Лето 1953 года Rusf.ru

Литературно-краеведческий центр находится в исторической части Тюмени на ул. Первомайская, 14, в здании дореволюционной постройки.

Многие экспонаты музею «Славка с улицы Герцена» подарил сам Владислав Крапивин, пожертвовав часть своей корабельной и писательской коллекции. Недавно в нескольких тюменских изданиях появилась информация о переселении крапивинского музея в библиотеку на окраине Тюмени.

Директор центральной городской библиотечной системы Тюмени Светлана Молонок пояснила, что центру требуется срочный ремонт.

«Мы просто не можем ставить под угрозу безопасность исторического здания и всех людей, которые приходят посмотреть на выставку. Ремонт, это не закрытие, не прекращение работы. Не знаю, откуда пошли сплетни, «Славке с улицы Герцена» ничего не угрожает», — отметила директор ЦБС Тюмени.

Директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева внесла уточнение, что на улице Харьковской будет открыта крупная детская и юношеская библиотека, которая получит имя Владислава Крапивина.