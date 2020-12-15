Калуга, , 17:01 — REGNUM На совместном заседании комитетов Городской думы Калуги сегодня, 15 декабря, депутаты рассмотрели программу «Старый город». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на реализацию программы «Сохранение историко-архитектурного облика центра города (Старый город)» в 2020 году выделено 5 миллионов рублей. Проведены конкурсы на производство работ по проведению 10 государственных историко-культурных экспертиз выявленных объектов культурного наследия. Заключён муниципальный контракт на сумму 1 млн. 250 тысяч рублей.

Млн руб. потратит Калуга в 2021 г. на реставрацию культурного наследия Пресс-служба Городской думы Калуги

Историко-культурные экспертизы затронут жилые дома XVIII, XIX и начала XX веков, в том числе флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых, Городскую усадьбу и Ансамбль домов заводчика М.М.Фишера.

В 2021 году запланировано проведение экспертиз на сумму 4 миллиона рублей и ремонтно-реставрационных работ на сумму 1 миллион рублей.

Депутат Карп Диденко поинтересовался планами по капитальному ремонту объектов культурного наследия к 650-летию Калуги. Как сообщили специалисты управления архитектуры и градостроительства, по программе «Старый город» в следующем году на ремонт планируется выделить только 1 миллион рублей, но ремонт объектов культурного наследия возможен и по другим программам, а также за счёт средств Фонда капитального ремонта.

«Важно правильно расставить приоритеты и к юбилею города отремонтировать как можно больше жилых домов, признанных памятниками архитектуры, за счёт средств Фонда капитального ремонта», — резюмировал Константин Сотсков.