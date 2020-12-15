Москва, , 14:58 — REGNUM Информацию о госпитализации с коронавирусом советского и российского актера театра и кино Сергея Шакурова опровергла супруга артиста — Екатерина Шакурова. Ее слова 15 декабря приводит РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Нет, он болел коронавирусом месяц назад, а сейчас слава богу», — заявила супруга актера, отвечая на вопрос о том, действительно ли Сергей Шакуров госпитализирован с SARS-CoV-2.

Также Екатерина Шакурова рассказала, что в настоящее время её супруг находится на съемках.

Отметим, ранее в интернете появились сообщения о том, что актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусной инфекцией.