15 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 14:19 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Гражданская панихида прошла в Московском театре «Современник», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родные и близкие у гроба Валентина Гафта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владислав Ветров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на эпидемию коронавируса, родные Гафта решили провести открытую панихиду, чтобы многочисленные поклонники артиста смогли проводить его в последний путь. Вход в театр был возможен только в маске, пришедших просили соблюдать дистанцию.

Лия Ахеджакова прощается с Валентином Гафтом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Александр Розенбаум Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проститься с любимым актёром пришли сотни поклонников, деятели культуры, коллеги и представители власти. На траурной церемонии присутствовали актёры Сергей Гармаш, Евгений Герасимов, Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Леонид Роберман, Игорь Золотовицкий, Лия Ахеджакова, певцы Александр Розенбаум и Григорий Лепс, а также родственники и близкие друзья. Телеграммы со словами соболезнования в адрес семьи и театра направили президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония прощания завершилась продолжительными аплодисментами.

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Гараж», «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово…» и другие.

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-году жизни. Артист так и не смог восстановиться после перенесённого в 2019 году инсульта.

Гроб с телом Валентина Гафта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поклонники простились с Гафтом под продолжительные аплодисменты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актёрами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.