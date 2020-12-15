Москва, 15 декабря 2020, 14:19 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Гражданская панихида прошла в Московском театре «Современник», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Родные и близкие у гроба Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудники театра следили за соблюдением социальной дистанции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Гармаш прощается в Валентином Гафтом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евгений Герасимов приносит свои соболезнования супруге Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Родные и близкие у гроба Валентина Гафта
Родные и близкие у гроба Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на эпидемию коронавируса, родные Гафта решили провести открытую панихиду, чтобы многочисленные поклонники артиста смогли проводить его в последний путь. Вход в театр был возможен только в маске, пришедших просили соблюдать дистанцию.

Лия Ахеджакова прощается с Валентином Гафтом
Лия Ахеджакова прощается с Валентином Гафтом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проститься с любимым актёром пришли сотни поклонников, деятели культуры, коллеги и представители власти. На траурной церемонии присутствовали актёры Сергей Гармаш, Евгений Герасимов, Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Леонид Роберман, Игорь Золотовицкий, Лия Ахеджакова, певцы Александр Розенбаум и Григорий Лепс, а также родственники и близкие друзья. Телеграммы со словами соболезнования в адрес семьи и театра направили президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония прощания завершилась продолжительными аплодисментами.

Владислав Ветров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Авангард Леонтьев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Семья и друзья Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лия Ахеджакова прощается с Валентином Гафтом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Розенбаум
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Золотовицкий
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Виктория Лепко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лия Ахеджакова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евгений Миронов на церемонии прощания с Валентином Гафтом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Гараж», «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово…» и другие.

Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гроб с телом Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поклонники простились с Гафтом под продолжительные аплодисменты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Никас Сафронов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-году жизни. Артист так и не смог восстановиться после перенесённого в 2019 году инсульта.

Гроб с телом Валентина Гафта
Гроб с телом Валентина Гафта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поклонники простились с Гафтом под продолжительные аплодисменты
Поклонники простились с Гафтом под продолжительные аплодисменты
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актёрами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.