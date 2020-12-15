Москва, 15 декабря 2020, 13:55 — REGNUM Жители России назвали криминальную комедию Гая Ричи «Джентльмены» лучшим фильмом 2020 года, свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.ru».
«Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены», — говорится в сообщении.
На втором же оказались «Маленькие женщины» Греты Гервиг, на третьем — фильм Кристофера Нолана «Довод».
В пятёрку также вошли драма «Зов предков» c Харрисоном Фордом и российский фильм-биография о легендарном советском военном конструкторе «Калашников».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования рекрутингового агентства Superjob, самыми любимыми новогодними фильмами жители России назвали «Иронию судьбы, или С легким паром!» (26%) и «Один дома (20%).
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