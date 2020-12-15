Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Национальный реестр фильмов США пополнен библиотекой американского Конгресса 25 кинокартинами. Об этом 15 декабря сообщается на сайте библиотеки.

В частности, в перечень фильмов вошли «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, 1971), «Шрэк» (Shrek, 2001), «Темный рыцарь» (The Dark Knight, 2008).

«Реестр призван быть отражением американского общества и представлять богатый гобелен американского кинематографа с момента его зарождения около 1890 года», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в данный реестр включаются фильмы, которые имеют «культурное, историческое и эстетическое значение» и сняты более десяти лет назад.

Кроме того, среди внесенных в реестр 25 картин также присутствуют такие фильмы, как «Бриолин» (Grease, 1978), «Братья Блюз» (The Blues Brothers, 1980), «Повелитель бури» (The Hurt Locker, 2008) и другие.

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