Нью-Йорк, США, , 10:26 — REGNUM Viacom выиграла суд против Netflix в рамках иска, в котором она обвинила потоковый сервис в том, что он переманивает её руководящих сотрудников. Об этом 15 декабря сообщил журнал Variety.

Судья Верховного суда Лос-АнджелесаДжон Р. Такасуги согласился с Viacom по поводу того, что Netflix занимается недобросовестной конкуренцией, и в предварительном постановлении удовлетворил просьбу компании о судебном запрете, из-за которого Netflix больше не сможет переманивать менеджеров организации.

Издание отмечает, что при этом соответствующая формулировка не была включена в окончательное постановление, поэтому по-прежнему нет ясности по поводу того, какое наказание грозит Netflix в случае нарушения запрета.

Стоит отметить, что аналогичные иски против Netflix ранее подали компании Fox и Activision Blizzard. Потоковый сервис пытается доказать в суде, что его конкуренты нарушают закон штата Калифорния (США), согласно которому контракты с работниками не могут быть заключены на срок более семи лет. Netflix утверждает, что в определённый момент компании вынуждают сотрудников продлевать соглашения, лишая их возможности найти более выгодную работу.

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