Лос-Анджелес, США, , 09:54 — REGNUM Портал Screen Rant составил рейтинг лучших фантастических фильмов 2020 года. Список был опубликован 15 декабря на сайте издания.

Двенадцатую и одиннадцатую позицию в рейтинге заняли картины «Вивариум» (Лоркан Финнеган) и «Билл и Тед снова в деле» (Дин Паризо).

В топ-10 вошли «Довод» (Кристофер Нолан), «Морские паразиты» (Неаса Хардиман), «Платформа» (Гальдер Гастелу-Уррутия), «Любовь и монстры» (Майкл Мэттьюс) и «Мой создатель» (Гэвин Ротери).

Пятое место досталось «Грани времени» (Джастин Бенсон), четвёртое — «Человеку-невидимке» (Ли Уоннелл). На третьей и второй позиции разместились «В чужой шкуре» (Брэндон Кроненберг) и «Бескрайняя ночь» (Эндрю Паттерсон).

Лучшей фантастической картиной 2020 года редакция Screen Rant посчитала «Цвет из иных миров» режиссёра Ричарда Стэнли.

В «Цвете из иных миров», снятом по мотивам одноимённого рассказаГоварда Лавкрафта, снялись Николас Кейдж,Мадлен Артур иДжоэли Ричардсон и другие известные актёры. Сюжет фильма рассказывает о том, как мужчина по имени Нэйтан Гарднер (Кейдж) решает переехать вместе с семьёй на отдалённую ферму в регионе США Новая Англия. К несчастью, он не знает, что неподалёку от этого места упал метеорит, принёсший на Землю нечто жуткое и необъяснимое.