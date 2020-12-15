Лос-Анджелес, США, , 09:32 — REGNUM Режиссёр Пэтти Дженкинс объяснила, чем подход к созданию образа Гепарды актрисы Кристен Уиг в кинокомиксе «Лига справедливости» отличается от подхода, который был реализовал в мюзикле «Кошки». Об этом 15 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Дженкинс рассказала, что в отличие от режиссёра Тома Хупера она решила не использовать только компьютерную графику и обратила внимание в том числе на реальные спецэффекты. Кинематографист отметила, что для «трансформации» Кристен Уиг потребовались «тонны исследований и разработок».

«Съёмки «Кошек» проходили рядом с нами, и я знала, что они столкнулись с тем же самым. А потом я услышала, что они просто решили сделать это на базе компьютерной графики. И я подумала: «Надеюсь, у вас все получится!», — сказала Дженкинс.

Режиссёр рассказала, что она не хотела, чтобы лицо Уиг получилось странным и «причудливым». В результате команде проекта пришлось сделать «тонны» протезов, а компьютерная графика использовалась лишь для некоторых частей тела актрисы.

Напомним, премьера кинокомикса «Чудо-женщина 1984» в США состоится 25 декабря 2020 года в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. В России фильм начнут показывать 14 января 2021 года.

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