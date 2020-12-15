Варшава, , 09:26 — REGNUM 14 декабря в главном зале конференц-центра в Варшаве состоялась церемония вручения наград в рамках премии BohaterON 2020. Данная премия вручается деятелям культуры, искусства, бизнеса и науки за вклад в развитие исторической памяти Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

Гала-концерт начался с чтения благодарственных писем от президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, которые являются почетными покровителями мероприятия. Кроме того, на сцене выступил министр культуры Польши Петр Глинский, который поблагодарил всех участников за приверженность исторической тематики в их творчестве, деятельности и исследованиях.

В категории «Учреждение» награду «Золотой герой» за мероприятия, посвященные 100-летию Первого Силезского восстания, получил Музей Силезского восстания. За серию репортажей «Варшавское восстание 1944 года» награду в номинации «Журналист» получила телерепортер Анна Галас-Михальская. Вктивистка Анна Зарейко получила награду в волонтерской номинации за многолетнюю заботу о могилах варшавских повстанцев на Военном Повонзком кладбище.

Кроме того, исторический клуб «Радослав» победил в номинации «Некоммерческая организация» за организацию патриотических мероприятия и заботу о ветеранах боевых сражений. А в категории «Учитель» награды удостоился Славомир Рафальский — старший воспитатель пенитенциарного учреждения следственного изолятора в Сувалках, соавтор комикса об августовской сводке новостей под названием «Одержимые жизнью 1945».