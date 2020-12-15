Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM Зак Снайдер заявил, что его будущий кинокомикс «Лига справедливости», скорее всего, получит «взрослый» рейтинг R. Интервью с ним было опубликовано 15 декабря в журнале Entertainment Weekly.

«Фильм безумный и такой эпический, и, вероятно, он получит рейтинг R», — сказал Снайдер, — наверняка будет версия R. Мы (пока — ИА REGNUM) ничего не слышали от MPAA, но это моя интуиция».

Режиссёр отметил, что в его версии «Лиги справедливости» будут моменты, в которых Бэтмен, Киборг и Степной Волк ведут себя определённым образом, из-за чего в фильме будут присутствовать сцены насилия и ненормативная лексика.

Напомним, «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет на потоковом сервисе HBO Max в формате мини-сериала. Ожидается, что премьера состоится 5 сентября 2021 года.

Возрастной рейтинг R, который фильмам присваивает Американская Киноассоциация (MPAA, Motion Picture Association of America), подразумевает, что дети до 17 лет допускаются на киносеансы только в сопровождении взрослых, а родителям стоит больше узнать о картине, прежде чем брать ребёнка на просмотр.

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