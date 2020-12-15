Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве взят под охрану государства памятник архитектуры позднего модерна начала XX века — доходный дом Климова, сообщается на портале мэра столицы.

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Доходный дом на Земляном Валу построен в 1910—1913 гг. по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее, а мемориальная ценность связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Яковлевича Климова. Дом был возведен по заказу его отца.

Здание расположено по адресу: улица Земляной вал, д. 66/20. В настоящее время в нём находится Российская академия театрального искусства (РАТИ ГИТИС). Доходному дому Климова присвоен статус выявленного объекта культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом художников на Волхонке в Москве — трёхэтажное здание доходного дома конца XVIII — начала XIX века — взят под охрану государства.

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