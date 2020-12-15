Лос-Анджелес, США, , 06:20 — REGNUM Потоковый сервис Hulu отменил сериал «Хелстром» после первого сезона. Об этом 15 декабря сообщил портал Screen Rant.

Компания не назвала причины, по которым она приняла это решение. В качестве создателя шоу выступал продюсер, сценарист и автор комиксов Джеф Лоуб, ранее работавший над такими популярными проектами, как «Агенты Щ.И.Т.», «Остаться в живых», «Герои», «Тайны Смолвиля» и другими.

Автор статьи отметил, что после премьеры «Хелстром» был «практически мёртв» по многим причинам. Во-первых, выяснилось, что его события происходят не в расширенной вселенной Marvel, во-вторых, сериал был плохо принят многими поклонниками, посчитавшими, что персонажей лишили тех качеств, которые делали их действительно интересными.

Сейчас в производстве Hulu находится ещё два сериала Marvel: шоу про суперзлодея МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф) и проект, в основу которого легли комиксы «Хит-Манки».

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