Копенгаген, , 15:58 — REGNUM В сети появился первый трейлер мистического сериала «Равноденствие». Его опубликовали 14 декабря на YouTube-канале Netflix.

Сериал расскажет о таинственном инциденте, в ходе которого бесследно исчезли больше 20 выпускников старшей школы. Спустя 20 лет после этих пугающих событий сестра одной из пропавших школьниц решает самостоятельно раскрыть тайну.

Премьера «Равноденствия» состоится на Netflix 30 декабря 2020 года. Известно, что первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов.

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