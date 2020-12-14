Самара, , 13:08 — REGNUM Уникальную икону Николая Чудотворца обнаружили при подготовке к реставрации Троицкого храма в селе Утёвка Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Троицком храме в селе Утёвка Самарской области Samregion.ru

По словам настоятеля храма отца Анатолия, изображение Николая Чудотворца было написано на холсте Григорием Журавлёвым.

Сообщается, что Григорий Журавлёв родился в этом селе в середине XIX века. Он от рождения не имел ног и рук, при этом он был великим художником: в течение нескольких лет расписывал Троицкий храм.

Отмечается, что в храме уже завершили работы по реставрации кровли. Специалисты приступают к внутреннему убранству церкви. В настоящее время в храме идут подготовительные работы по зачистке стен. В начале следующего года специалисты разработают проект, тогда начнется комплексная реставрация помещений.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, рассматривается вопрос по созданию в селе туристического, паломнического центра, дома-музея Григория Журавлёва.

Отмечается, что ранее храм находился в обветшалом состоянии, в нем прохудилась кровля, в связи с чем были повреждены фрески и иконы, роспись на стенах, выполненные легендарным художником. Два года назад настоятель храма отец Анатолий обратился к главе области за помощью. В результате к восстановительным работам в храме были привлечены благотворители.

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