Москва, , 12:38 — REGNUM Актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом 14 декабря сообщил директор Московского театра «Современник» Игорь Попов, его слова приводит РИА Новости.

Валентин Гафт Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР

Также уточняется, что перед этим в театре состоится церемония прощания с артистом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни.

Среди наиболее известных ролей в фильмах с его участием — лакей Брассет в музыкальном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея» (1975, режиссер В. Титов), Игорь в мелодраме «Дневной поезд» (1976, И. Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж» (1979, Э. Рязанов) и многие другие.