Пекин, , 11:32 — REGNUM Кинопрокат Китая по итогам прошедших выходных возглавила комедия Bath Buddy («Банный компаньон»). Об этом 14 декабря сообщил журнал Variety.

В период с 11 по 13 декабря 2020 года картине удалось собрать в кинотеатрах страны $61,7 млн. В качестве режиссёра проекта выступил И Чжэньсин, который также является знаменитостью китайского сегмента сети.

Стоит отметить, что при этом фильм попал в центр скандала. Корейская продюсерская компания Moonwatcher обвинила его создателей в плагиате, заявив, что в основу «Банного компаньона» лёг веб-комикс, ранее опубликованный на платформе Naver.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кинопрокате США в минувшие выходные (11−13 декабря) был зафиксирован антирекорд кассовых сборов. Десять основных картин собрали в стране лишь около $5 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сумма сборов сократилась на 96%.

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