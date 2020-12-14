Москва, , 11:28 — REGNUM Российский певец Николай Басков объяснил, для чего он попросил у государства помощь в виде МРОТ во время пандемии коронавируса. Он заявил об этом 14 декабря в эфире телеканала НТВ.

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По словам певца, он уже давно «вскрыл кубышку» со своими сбережениями.

«Представляете, у нас нет концертов, или ещё что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — заявил Басков.

Также он уточнил, что такая выплата зарплат является серьёзной суммой, так как у артиста работают 38 человек, имеющих ипотеку, квартиры, семьи и детей.