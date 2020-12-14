Варшава, , 11:08 — REGNUM В ночь с 13 на 14 декабря скончался известный польский актер Пётр Махалица. Информация о смерти актера была опубликована в его официальном профиле в Facebook. Ему было 65 лет.

«После длительной и отважной борьбы за свою жизнь скончался Пётр Махалица. Это произошло сегодня в 02:30 в больнице МВД в Варшаве», — говорится в сообщении.

Петр Махалица родился в 1955 году в польском Пщине. Он стал известен по ролям в таких польских кинокартинах как «1968. С Новым годом», «Убей меня, полицейский», «Искусство любви», «Шаман», «День урода», «Самая длинная война в современной Европе». Кроме того, покойный исполнял авторские песни — как собственного сочинения, так и Булата Окуджавы.