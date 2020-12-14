Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM На протяжении следующих двух лет студия Marvel выпустит 12 новых сериалов. Об этом 14 декабря сообщил портал Comicbook.

Эта информация содержится в одном из опубликованных документов кинокомпании Disney. Согласно изложенным в нём сведениям, в период с 2021 по 2022 годы потоковый сервис Disney Plus представит своим подписчикам 12 новых шоу про супергероев.

Ранее Marvel выложила в сеть первые трейлеры будущих сериалов «Сокол и Зимний солдат» и «Локи». На сайте потокового сервиса Disney Plus 15 января будет выложен сериал «Вандавижен» про Алую Ведьму (Элизабет Олсен) и Вижена (Пол Беттани).

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