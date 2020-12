Лос-Анджелес, США, , 09:02 — REGNUM В новом сериале по вселенной «Звёздных войн» может появиться молодой Шив Палпатин. Об этом 14 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Источник рассказал о проекте будущего сериала «Послушник» (The Acolyte), сюжет которого, как ранее пояснила Lucasfilm, расскажет о проявлении силы тёмной стороны в подследние дни эры расцвета Республики. По словам Рихтмана, в этом шоу поклонники звёздных войн смогут увидеть лорда ситхов Дарта Плэгаса и его ученика Шива Палпатина.

Автор статьи отметил, что если это правда, то создатели сериала столкнутся с проблемой и вынуждены будут корректировать хронологии, поскольку в ином случае Дарт Сидиус (Палпатин) будет слишком молодым.

Напомним, во вселенной «Звёздных войн» Шив Палпатин — это будущий ситх, сенатор и Верховный канцлер Галактической Республики, а позже — Император Галактики. В разных фильмах космической саги его роль исполнили Иан Макдермид, Клайв Ревилл и Йен Эберкромби.

