Лос-Анджелес, США, , 08:29 — REGNUM Джим Керри подумывает о том, чтобы сняться в сиквеле картины «Вечное сияние чистого разума». Об этом 14 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Рихтман отметил, что пока нет никакой официальной информации о проекте, а также о том, на какой стадии реализации он находится. Однако, по имеющейся информации, Керри ясно дал понять, что он хочет выпустить этот фильм.

Напомним, психологическая романтическая драма «Вечное сияние чистого разума» режиссёра Мишель Гондри вышла на экраны в апреле 2004 года, вторую главную роль в этой картине исполнила Кейт Уинслет. Фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Читайте ранее в этом сюжете: В США зафиксировано рекордное сокращение кассовых сборов фильмов