Новосибирск, , 08:26 — REGNUM Кинотеатры и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области в ближайшее время смогут возобновить работу. При этом контроль за проведением организациями общепита новогодних корпоративов будет усилен. Об этом шла речь на оперативном совещании сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, на фуд-кортах должна соблюдаться социальная дистанция, в зоне обслуживания одновременно не должно находиться более 50 человек, посадка осуществляется из расчёта не менее четырех квадратных метров на человека. Заполняемость залов кинотеатров — не более 50%.

Губернатор региона Андрей Травников поручил включить эти объекты в планы рейдовых мероприятий на ближайшие недели.