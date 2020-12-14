Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Сумма кассовых сборов кинопроката США за минувшие выходные сократилась на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 13 декабря на своей Twitter-странице сообщил владелец сайта Boxofficeguru Гитеш Пандья.

Аналитик написал, что в период с 11 по 13 декабря 2020 года десять главных фильмов проката США смогли собрать в кинотеатрах лишь около $5 млн. Пандья обратил внимание, что в 2019 году сумма сборов составила $110,4 млн, а в 2018-м — $101,5 млн. таким образом, значения показателей упали на 96% и 95% соответственно.

https://twitter.com/GiteshPandya/status/1338156967215456256

Напомним, сейчас во многих штатах США кинотеатры закрыты из-за карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. В некоторых кинозалы по-прежнему работают, однако люди не спешат посещать сеансы. Ранее кинокомпания Warner Bros. объявила, что в 2021 году премьеры её фильмов будут проходить одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

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