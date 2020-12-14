Лос-Анджелес, США, , 07:27 — REGNUM Гильермо дель Торо завершил съёмки своего будущего фильма «Аллея кошмаров». Об этом 14 декабря сообщил портал Screen Rant.

Последние кадры были сняты в Торонто (Канада). Ким Морган, являющаяся одним из авторов сценария картины, 12 декабря 2020 года выложила в сеть фотографию со съёмочной площадки, сопроводив её записью «Снято!».

Напомним, «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо является ремейком одноимённой картины Эдмунда Гулдинга в жанре нуара, которая вышла на экраны в 1947 году. Главные роли в ней исполнили Тайрон Пауэр, Джоан Блонделл, Колин Грей и Хелен Уокер. В основу фильма лёг роман писателя Уильяма Линзи Грэшема.

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