Лондон, , 05:20 — REGNUM Британский писатель, автор множества шпионских романов, Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба литературного агентства Curtis Brown, представлявшего интересы писателя.

Дэвид Корнуэлл, известный читателям как Джон ле Карре, скончался 12 декабря в городе Корнуолле после болезни, никак не связанной с COVID-19. Агенство выразило соболезнования семье писателя, его супруге Джейн и четырём сыновьям. Джон ле Карра назван «гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы».

Ле Карра, в молодые годы работавший на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5, написал впоследствии десятки рассказов и 25 романов о шпионах. Его книги были переведены на множество языков, а по некоторым из них снято не менее десятка кинофильмов. Газета The Times назвала ле Карре одним из 50 лучших писателей Великобритании послевоенного периода.

В своих романах писатель часто очень нелестно отзывается о работе британской разведслужбы, из-за чего его обвиняли в подрыве имиджа MI6. Кинофильм, сгятый по роману ле Карре «Шпион, выйди вон!» была выдвинута на премию «Оскар» в трёх номинациях.