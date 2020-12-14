Наталья Стрельцова, 14 декабря 2020, 00:00 — REGNUM В Московском художественном академическом театре имени Горького состоялась премьера спектакля «Лавр» по одноименной книге Евгения Водолазкина. Фоторепортаж ИА REGNUM с премьеры.

Эдуард Бояков
Эдуард Бояков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

История о святом праведнике и чудотворце рассказывается в повествовательной форме. Спектакль начинается с отрочества Арсения, которого воспитал целитель Христофор. От него Арсений получил знания врачевания. Но, став причиной смерти своей тайной возлюбленной, которая умирает во время родов без причастия, он свою жизнь посвятил служению людям.

Никита Кошеваров
Никита Кошеваров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Леонид Якубович в роли старца Никандра
Леонид Якубович в роли старца Никандра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Лавр» в постановке Эдуарда Боякова — это первое житие, рассказанное театральным языком. Спектакль поставлен в повествовательной форме. Одной из основных составляющих спектакля является живая музыка. В спектакле главные роли исполняют: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Алиса Гребенщикова, Евгений Кананыхин, Валентин Клементьев и десятилетний Никита Кошеваров в роли отрока Арсения.

Спектакль «Лавр»
Евгений Кананыхин в роли Рукинца
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин в роли Рукинца
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин в роли Рукинца
Евгений Кананыхин в роли Рукинца
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы живём на земле, которая культивировалась православными людьми в течение тысячелетия, люди верили в Бога, в эту духовную практику, в эти ритуалы, в эту литургию, в эту антропологию, в этот духовный путь», — говорит режиссер спектакля Эдуард Бояков. Поэтому «Лавр» — это движение навстречу к самим себе. Спектакль рассказывает о духовном пути главного героя, о разных людях, живших в пятнадцатом веке, о сложностях земного пути и их преодолении.

Алиса Гребенщикова в роли Устины
Алиса Гребенщикова в роли Устины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алиса Гребенщикова в роли Устины
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова в роли Устины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алиса Гребенщикова в роли Устины
Евгений Кананыхин
Алиса Гребенщикова в роли Устины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин и Алиса Гребенщикова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Поучаствовать в сценической постановке романа я посчитал для себя обязательным, у меня просто не было других вариантов — великий роман, потрясающий современный писатель. Я думаю, этот спектакль поспособствует тому, что молодежь заинтересуется русским средневековьем, о котором почти ничего не написано в нашей литературе, а это часть нашего бытия, нашей истории. И спасибо всем, кто смотрел в театре на меня добрыми глазами»,рассказал народный артист Дмитрий Певцов, исполнявший роли рассказчика и Лавра.

Леонид Якубович в роли старца Никандра
Леонид Якубович в роли старца Никандра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Кананыхин
Евгений Кананыхин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я не знаю, почему режиссер пошел на такой риск и пригласил меня в эту постановку, это был этюд на преодоление. Но то, что сегодня произошло на сцене, — это именно то, по чему я безмерно скучал…», — поделился народный артист Леонид Якубович, исполнявший в спектакле роль старца Никандра.

Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лавр»
Спектакль «Лавр»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Театр меняется, становится молодежным, живым. Для меня этот спектакль стал настоящим вызовом: что-то невероятное. Я благодарен Эдуарду Боякову, что он пошел на такой риск и взял меня на главную роль. Когда я столкнулся с материалом, я подумал — где я и где этот святой?» — рассказал об участии в спектакле Евгений Кананыхин, исполнитель роли Рукинца и Устина.

Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Валентин Клементьев
Эдуард Бояков
Валентин Клементьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эдуард Бояков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Никита Кошеваров
Леонид Якубович
Никита Кошеваров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Леонид Якубович
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МХАТ имени Горького
МХАТ имени Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM