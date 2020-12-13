Москва, , 13:56 — REGNUM Музыкант Андрей Сапунов умер 13 декабря в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-атташе группы «Воскресенье» Нонна Абрамова агентству ТАСС.

В качестве предварительной причины смерти Абрамова назвала инфаркт.

Андрей Сапунов окончил Гнесинское училище в 1983 году. Он принимал участие в музыкальных коллективах «Цветы», «Самоцветы», «Лотос» и других. В 1979 году он присоединился к группе «Воскресение» в качестве вокалиста и гитариста.

Сапунов ушёл из группы «Воскресение» в 2016 году. При участии Сапунова группа «Воскресение» выпустила четыре студийных и ряд концертных альбомов.