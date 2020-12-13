Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Список пяти лучших сериалов, вышедших в 2020 году на платформе Netflix, представило интернет-издание Huffington Post.

Лучшим сериалом Netflix года в издании назвали «Ход королевы». Представленный в октябре 2020 года проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. «Ход королевы» рассказывает историю девочки-сироты, которая пытается стать лучшей шахматисткой мира.

В первую тройку лидеров также вошёл комедийный анимационный сериал «Полночные откровения» и драматический мини-сериал «Неортодоксальная». Замкнули пятёрку лучших сериалов мультипликационный проект «Конь БоДжек» и биографическая драма о членах британской королевской семьи «Корона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре представители Netflix заявили, что самым успешным сериалом компании в 2020 году стал проект «Сестра Рэтчед».

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