Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Кинокомпания Marvel Studios не будет искать замену умершему актёру Чедвику Боузману для съёмок продолжения второй части фильма «Чёрная пантера», заявил глава Marvel Studios Кевин Файги. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Американский супергеройский фильм «Чёрная пантера» по вселенной издательства Marvel вышел в 2018 году. Главную роль в фильме исполнил Чедвик Боузман. Позже была начата работа над второй частью фильма, которая была прервана в связи со смертью Боузмана. Актёр умер от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием.

Создатели кинокомикса отказались от идеи использования компьютерной графики для воссоздания образа героя Боузмана. Ожидалось, что роль супергероя может быть отдана другому актёру, однако глава Marvel Studios рассказал, что создатели фильма решили отказаться и от этой идеи.

Кевин Файги объяснил, что Боузман чрезвычайно удачно сыграл роль «Чёрной пантеры». Поэтому во второй части фильма создатели решили сосредоточиться на других персонажах этой вселенной. Премьера второй части «Чёрной пантеры» запланирована на июле 2022 года.

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