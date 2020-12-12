Москва, , 14:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта.

«Его многочисленные роли на сценах известных московских театров, в том числе в «Современнике», которому он посвятил 50 лет своей жизни, в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Чародеи» — навсегда останутся в сердцах зрителей», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Уход Гафта — огромная потеря для отечественного искусства, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 86-м году жизни умер народный артист России актер театра и кино Валентин Гафт. Артиста похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

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