Москва, , 12:01 — REGNUM Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Об этом сообщили в Московском театре «Современник».

Валентин Гафт Ю. Иванко, mos.ru

По данным агентства ТАСС, актёр будет похоронен на аллее деятелей искусств Троекурова кладбища. Похороны запланированы на 15 декабря.

Ранее у артиста наблюдались проблемы с сердцем. В августе 2019 года Валентин Гафт был доставлен с инсультом в реанимационное отделение одной из московских клиник.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Он дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, с 1969 года работал в театре «Современник». За свою кинокарьеру Гафт снялся в более чем 100 фильмах, включая «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «Небеса обетованные». В 1978 году Валентин Гафт был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, в 1984 году — Народного артиста РСФСР.

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