Москва, , 11:36 — REGNUM Самым популярным артистом среди пользователей социальной сети «ВКонатке» и музыкального сервиса BOOM по итогам 2020 года стал рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

За 2020 год аудитория «ВКотнакте» провела за прослушиванием музыки в общей сложности 548 тысяч лет. Самыми популярными музыкантами среди пользователей социальной сети стали Моргенштерн, Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, Miyagi & Andy Panda и Скриптонит.

В пятёрку самых прослушиваемых альбомов вошли «Легендарная пыль» Моргенштерна, «Yamakasi» Miyagi & Andy Panda, «7 (Part 2)» Artik & Asti, «2004» Скриптонита и «Vinyl #1» Zivert.

В номинации «Трек года» победу одержала песня «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Эта же композиция была признана победителем в номинации «Фит года».

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