Москва, , 10:41 — REGNUM Победителем литературной премии за лучшее прозаическое произведение на русском языке «Большая книга» в 2020 году стал писатель Александр Иличевский. Об этом сообщается на сайте премии.

Иличевский был удостоен первого места за роман «Чертёж Ньютона». Писатель был удостоен первого места премии уже во второй раз, впервые Иличевский стал лауреатом премии «Большая книга» в 2010 году с романом «Перс».

В тройку призёров премии 2020 года также вошёл автор романа «Генерал и его семья» Тимур Кибиров и автор книги «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин. Глава счётной комиссии Ирина Барметова отметила, что в этом году разрыв в баллах между первыми местами был настолько мал, что впервые в истории премии пришлось дважды пересчитывать голоса жюри.

Призы премии также получили лидеры читательского голосования, которое проходило на платформе LiveLib. Победителями читательского голосования стали Михаил Елизаров (роман «Земля»), Дина Рубина («Наполеонов обоз») и Алексей Макушинский («Предместья мысли. Философическая прогулка»).

Литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Ежегодно присуждается три главных премии с денежным призом 3 млн рублей, 1,5 млн рублей и 1 млн рублей. Победителей определят жюри, состоящее из сотни литераторов, деятелей культуры, журналистов, научных работников, общественных и государственных деятелей.

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