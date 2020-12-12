Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Телевизионная сеть HBO объявила, что Оливия Кук, Эмма Д'Арси и Мэтт Смит присоединились к актёрскому составу сериала «Дом дракона». Об этом сообщает журнал Variety.

«Дом дракона» станет приквелом сериала «Игра престолов». В новом сериале зрителям расскажут о событиях, происходящих на вымышленном континенте Вестерос за 300 лет до начала «Игры престолов».

В основу нового сериала ляжет история королевской династии Таргариенов. Роль принца Деймона Таргариена исполнит британский актёр Мэтт Смит, известный по телесериалу «Доктор Кто». Актриса театра Эмма Д'Арси исполнит роль принцессы Рейниры Таргариен.

Британская актриса Оливия Кук, получившая известность благодаря роли Эммы Декоди в телесериале «Мотель Бейтс», сыграет роль королевы Алисенты Хайтауэр. Также в HBO представили новых режиссёров «Дома дракона»: Клер Килнер, Гита Патель и Грега Яайтанеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава телеканала HBO Кейс Блойс подтвердил, что выход сериала «Дом дракона» запланирован на 2022 год.

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