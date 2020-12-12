Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Исполнителем главной роли в следующем фильме об Индиане Джонсе останется американский актёр Харрисон Форд. Об этом сообщается на странице компании Disney в социальной сети Twitter.

Первый фильм о вымышленном археологе «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» вышел в 1981 году. Картина получила премию «Оскар» в нескольких номинациях и быстро завоевала любовь зрителей.

Позже было снято ещё три фильма об Индиане Джонсе, последний из которых вышел в 2008 году. Ещё в 2010 году режиссёр первых четырёх фильмов франшизы Стивен Спилберг анонсировал выход нового фильма, однако подробной информации о проекте не было.

В Disney объявили, что пятый фильм об Индиане Джонсе станет последней картиной серии. Съёмками фильма займётся режиссёр Джеймс Мэнголд, главную роль вновь сыграет Харрисон Форд.

Выход последнего фильма об Индиане Джонсе запланирован на 2022 год. К этому времени исполнителю главной роли исполнится 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года учёный-археолог Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда был назвал величайшим киногероем в истории по версии журнала Empire.

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