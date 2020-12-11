Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM Концерты группы «Кипелов» всё же пройдут в киноконцертном зале «Космос» (Екатеринбург), невзирая на ранее заявленный перенос мероприятий. Об этом сообщили представители «Телеклуб групп» в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее организаторы заявили, что вместо двух концертов в «Космосе» состоится лишь один — на площадке центра «Екатеринбург-Экспо». Перенос объясняли эпидемиологической ситуацией. Позже сообщение удалили.

«Совместными усилиями нам удалось сохранить оба запланированных концерта группы «КИПЕЛОВ», — обрадовали зрителей в «Телеклубе».

Концерты пройдут в «Космосе» 12 и 13 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили на год юбилейный концерт группы «Чайф».

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