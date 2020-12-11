Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Народный артист России, актер петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева Николай Иванов скончался на 78-м году жизни. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба театра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Сегодня, 11 декабря, ушел из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха…», — говорится в сообщении.

Указывается, что актер скончался после продолжительной болезни из-за сердечной недостаточности.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», — также говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в театре будут помнить Иванова, как талантливого артиста, полностью отдающим себя театру, являвшемуся делом его жизни, а также лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком.

Отметим, Николай Иванов родился 22 января 1943 года и в 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе, после чего сразу же был принят в труппу театра. Также снимался в кинокартинах «Барышня-крестьянка» (1969), «Море в огне» (1970), «Вечный зов» (1973−1983), «Еще можно успеть» (1974), «Россия молодая» (1981 — 1982) и др.