Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 77 лет ушел из жизни актер Николай Иванов. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Звездой его сделала роль в культовом советском сериале «Вечный зов».

В Петербурге ушел из жизни актер Николай Иванов. Пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А.А. Брянцева.

Как отметил в театре, Николай Иванов ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, у него была сердечная недостаточность.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас, — уточнили в ТЭЗе. — Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком».

Дата и место прощания будут объявлены отдельно.

Николай Иванов — окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х годов снимался в кино. Лауреат специальной премии Номинационного совета петербургского театральной премии «Золотой софит» «За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга». В 1992 году получил звание Народного артиста России.

Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах как «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви», однако наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале «Вечный зов» и одной из главных ролей в сериале «Россия молодая».