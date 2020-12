Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM Disney планирует в 2024 финансовом году потратить $8−9 млн на создание оригинального контента для своего онлайн-кинотеатра Disney Plus. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.

В целом на весь контент для сервисов Disney Plus, Hulu и ESPN Plus компания планирует потратить от $14 млрд до $16 млрд. Руководство Disney заявило, что к концу 2024 года оно ожидает, что число подписчиков Disney Plus вырастет с 230 до 260 млн, а число подписчиков Hulu — с 40 до 60 млн.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus начал свою работу 12 ноября 2019 года. В октябре 2020 года стало известно, что его конкурент — онлайн-кинотеатр Netflix расширил свою базу подписчиков до 195 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Онлайн-кинотеатр HBO Max купил новый ромком Дага Лаймана «Карантин»