Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер будущего сериала Marvel «Локи», главную роль в котором исполнит Том Хиддлстон. Ролик был опубликован 11 декабря на Twitter-странице кинокомпании.

Как и ожидалось, повествование нового шоу начнётся в тот момент, который был показан в картине «Мстители: Финал», когда в альтернативной хронологии арестованный Локи случайно получил в свои руки Тессеракт (прозрачный кубообразный сосуд камня пространства, содержащий безграничную силу) и переместился в неизвестном направлении. Трейлер даёт понять, что мир, в который попадёт герой Хиддстона, будет сильно отличаться от того, в котором он существовал ранее.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337197005211365376

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel также выложила в сеть первый трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат». Главные роли в этом шоу исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel опубликовала первый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат»