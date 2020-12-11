Кызыл, , 12:26 — REGNUM Тувинский музыковед Зоя Кыргыс создала сказку-миф, посвящённый духовно-нравственному становлению министра обороны России Сергея Шойгу. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, произведение основано на собственных материалах музыкально-этнографических экспедиций автора.

В книге под название «Сын Хур-Кужугета Сергек с тёмно-рыжим конем» министр представлен как сын рода Кужугетов «из далекого Кара-Холя».

«В нашем обществе есть желание сохранить тувинский язык в первозданном виде. И вот такая подача культурного наследия — прекрасное событие. Спасибо Зое Кыргысовне!» — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, работа музыковеда является символом возрождения красивых мелодических традиций сказительского искусства народа.

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