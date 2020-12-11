Ставрополь, , 12:26 — REGNUM Более 86 млн рублей направили на ремонт детских школ искусств на Ставрополье в 2020 году в рамках краевой госпрограммы «Сохранение и развитие культуры». Удалось привести в порядок 13 учреждений, сдача еще одной школы, которую начали ремонтировать, запланирована на август 2021 года, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

Среди полностью модернизированных — детская школа искусств в селе Московском Изобильненского городского округа. Отмечается, что ветхое здание, построенное в 80-х годах прошлого века, было непригодным для обучения детей и нуждалось в обновлении. Здесь отремонтировали все помещения, наружные сети канализации и водопровода, обновили фасад и кровлю, смонтировали систему видеонаблюдения и охранно-тревожную сигнализацию, оградили территорию. Общий бюджет проекта составил почти 4 млн рублей.

В 2021 году в Ставропольском крае планируют отремонтировать еще 14 детских школ искусств, добавили в управлении.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что в стране более тысячи помещений, где размещены детские школы искусств, «обветшали или просто непригодны для занятий». Глава государства призвал правительство страны и региональные власти привести эти здания в порядок.