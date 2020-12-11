Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Marvel выложила в сеть первый трейлер сериала «Сокол и зимний солдат». Ролик был опубликован 11 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

Поклонники кинокомиксов впервые получили возможность увидеть, что собой будет представлять будущее шоу, главные роли в котором исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Создатели сериала показали в трейлере множество экшен-сцен, а также дали понять, что Сэм Уилсон (Маки) будет испытывать определённые психологические проблемы из-за той ноши, которая досталась ему от Капитана Америка.

Премьера сериала на потоковом сервисе Disney Plus состоится в марте 2021 года. Кроме Маки и Стэна в это шоу снимутся Даниэль Брюль (Гельмут Земо), Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер или Агент 13) и Уайатт Рассел (агет Джон Уокер).

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