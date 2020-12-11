Лос-Анджелес, США, , 12:06 — REGNUM Marvel официальном объявила, что Марк Руффало и Дон Чидл появятся в предстоящих сериалах потокового сервиса Disney Plus. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.

Глава киностудии Кевин Файги во время презентации для инвесторов сообщил, что Руффало появится в шоу «Женщина-Халк», а Чидл снимется в сериале Armor Wars. Кроме того, руководитель Marvel объявил, что в «Женщине-Халке» Тим Рот повторит роль Мерзости, которую он исполнил в фильме 2008 года «Невероятный Халк».

Файги также анонсировал сериал «Железное сердце» (Ironheart), в центре повествования которого будет находиться изобретательница Рири Уильямс. Её сыграет актриса Доминика Торн («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кирстен Данст, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр могут вернуться к своим ролям в фильме «Человек-паук 3». Ожидается, что в этой картине они исполнят версии персонажей из других вселенных.

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