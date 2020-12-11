Сантьяго, , 09:28 — REGNUM Чилийские и китайские чиновники провели церемонию открытия Института Конфуция в Университете Ла Фронтера (UFRO), который стал уже третьим в стране, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Созданный совместно с Университетом связи Китая, институт стремится приобщить общины в этой части Чили к культуре и языку Китая и укрепить связи между двумя нациями.

«Как страна, мы хотим быть на переднем крае, и с юга Чили мы хотим, чтобы наши студенты имели возможность познакомиться с культурой, искусством и языком Китая», — сказал, ректор UFRO Эдуардо Хебель Вайс.

Церемония также была посвящена 50-летию установления дипломатических отношений между Чили и Китаем с участием представителей обоих университетов и китайского международного образовательного фонда, а также дипломатов из их соответствующих посольств.